Λονδίνο: Αστυνομικοί «ξηλώθηκαν» από το Σώμα γιατί έβγαλαν selfie με πτώματα γυναικών

Η αρρωστημένη πράξη τους να βγάλουν selfie φωτογραφίες με τα πτώματα γυναικών, οδήγησε δύο βρετανούς αστυνομικούς στην αποπομπή τους από το Σώμα. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί διέδωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (συνομιλίες τους στο WhatsApp) φωτογραφίες που τράβηξαν δίπλα στα άψυχα σώματα δύο δολοφονημένων αδελφών, των Μπίμπα Χένρι και Νικόλ Σμάλμαν, συνοδεύοντας την αποτρόπαια πράξη τους με το μήνυμα: «Πεθαμένα πτηνά»!

Ο σάλος που ξέσπασε στο Λονδίνο με τους δύο αστυνομικούς, τον 33χρονο Τζέιμι Λούις και τον 47χρονο Ντενίζ Τζέιφερ, ενεργοποίησε την κεφαλή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που με συνοπτικές διαδικασίες απέπεμψε τους δύο αστυνομικούς από το Σώμα στο οποίο υπηρετούσαν.

NEW: Two Met police officers who took crime scene photos and described murdered sisters Bibaa Henry and Nicole Smallman - Black women - as “dead birds” on social media have been sacked following a tribunal. Their names are Deniz Jaffer (L) and Jamie Lewis (R). pic.twitter.com/kgVKdmkvlr