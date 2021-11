Ιντερπόλ: Nέος πρόεδρος o Άραβας στρατηγός που κατηγορείται για βασανιστήρια

Η εκλογή του στρατηγού Άχμεντ Νάσερ Αλ Ραΐσι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη θέση του προέδρου της Ιντερπόλ, έχει προκαλέσει ανησυχία και έντονες αντιδράσεις σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ευρωβουλευτές. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός πώς ο νέος ηγέτης της Ιντερπόλ κατηγορείται για μια σειρά από βασανιστήρια σε χώρες όπως η Βρετανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Γαλλία και η Τουρκία. Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως ο Αραβας στρατηγός θα μετατρέψει την οργάνωση της Ιντερπόλ σε αντικείμενο εκμετάλλευσης από αυταρχικά καθεστώτα.

Ωστόσο, ο ίδιος που διατηρεί το αξίωμα του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δεσμεύτηκε ότι «...ως νέος πρόεδρος της Ιντερπόλ θα εργαστώ για τη διαφάνεια και τη διαφορετικότητα στον Οργανισμό».

Το τηλεοπτικό δίκτυο «euronews» επικοινώνησε με τον Γιούργκεν Στοκ, τον γενικό γραμματέα της Ιντερπόλ, ο οποίος τόνισε πως στους κόλπους της οργάνωσης είναι γνωστές οι κατηγορίες, αλλά προς το παρόν, η υπόθεση βρίσκεται σε επίπεδο ερευνών! Παράλληλα, τόνισε πως τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δεν έχουν ανάμιξη στις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού:

«Στο στάδιο αυτό είναι μια κατηγορία, και φυσικά, είμαστε ενήμεροι. Υπάρχει επίσης το τεκμήριο της αθωότητας. Σήμερα όμως η Γενική Συνέλευση έλαβε μια απόφαση και εξέλεξε τον κύριο Αλ Ραΐσι πρόεδρο της Ιντερπόλ. Συνεχίζω το έργο μου με την εκτελεστική επιτροπή, και μάλιστα εδώ στην Κωνσταντινούπολη φέραμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση του οργανισμού. Και συγκεκριμένα για την εκτελεστική επιτροπή. Ενισχύουμε σημαντικά τη λογοδοσία, την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα του οργανισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά στο euronews.

