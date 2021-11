Η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού από τη Μποτσουάνα έχει φέρει αναστάτωση στους επιστήμονες, καθώς αν και δεν έχει εξαπλωθεί φαίνεται να την θεωρούν ιδιαίτερα ανθεκτική και επικίνδυνη. Δείγμα της σοβαρότητας της κατάστασης το γεγονός ότι την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου, με απόφαση του υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Σατζίντ Χαβίντ, έξι χώρες της Αφρικής (Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Ζιμπάμπουε, Λεσότο, Σουαζιλάνδη) εντάσσονται στην «κόκκινη λίστα» και από την Παρασκευή, στις 12:00, θα απαγορεύονται οι πτήσεις από τους εν λόγω προορισμούς.

Η νέα απειλητική και σύμφωνα με τους ειδικούς ιδιαιτέρως μολυσματική μετάλλαξη της Μποτσουάνα έχει ήδη εντοπιστεί σε τρεις χώρες. Οι βρετανοί υγειονομικοί είχαν από την αρχή κρούσει τον κώδωνα και ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις, το αρμόδιο επιτελείο του Λονδίνου αποφάσισε τη χάραξη νέας πολιτικής περιορισμών στις μετακινήσεις.

Αν και ο αριθμός των κρουσμάτων B.1.1.529 είναι πολύ χαμηλός -τρία στην Μποτσουάνα, έξι στη Νότια Αφρική και ένα στο Χονγκ Κονγκ- πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του. Προς το παρόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση «variant under monitoring», η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος «variants of interest», και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern». Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.

Ο καθηγητής υπολογιστικής βιολογίας Φρανσουά Μπαλού, διευθυντής του Ινστιτούτου Γενετικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), εκτίμησε ότι ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων στην ίδια παραλλαγή πιθανώς συσσωρεύτηκε μονομιάς στη διάρκεια μιας χρόνιας λοίμωξης σε κάποιον ασθενή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, πιθανώς κάποιον άνθρωπο με HIV/AIDA που δεν έκανε θεραπεία. Πρόσθεσε πάντως ότι «είναι δύσκολο να προβλεφθεί σε αυτό το στάδιο πόσο μεταδοτική είναι. Προς το παρόν θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και να αναλύεται, όμως δεν υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας, εκτός κι αν αρχίσει να αυξάνεται πολύ σε συχνότητα στο άμεσο μέλλον».