Τυχεροί θα πρέπει να αισθάνονται οι διαρρήκτες που πήγαν να εισβάλουν στο σπίτι του «Iron Mike», γιατί σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις ειδικά στο εξωτερικό, ο Μιχάλης Ζαπίδης μάλλον τους συμπεριφέρθηκε ευγενικά. Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί προσπάθειες ληστείας πρωταθλητών είτε στην πάλη ή το μποξ είτε σε άλλα μαχητικά αθλήματα και τις περισσότερες φορές το αποτέλεσμα ήταν... πολύ ξύλο.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο της απόπειρας ληστείας της πρωταθλήτριας του ΜΜΑ, Polyana Viana, στην πατρίδα της στη Βραζιλία πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν κάποιος προσπάθησε υπό την απειλή όπλου να της κλέψει το τηλέφωνο.

Όπως αποδείχθηκε το όπλο ήταν απλώς ένα χαρτόνι με την ίδια να αντιδρά αστραπιαία και να περιγράφει πολύ... παραστατικά στη συνέχεια το γεγονός. «Κάθισε δίπλα μου και μετά από λίγο μου ζήτησε το τηλέφωνό μου λέγοντας πως έχει πάνω του πιστόλι. Έβαλα το χέρι μου και κατάλαβα πως ήταν κάτι μαλακό» είχε πει για να συνεχίσει «Ήταν πολύ κοντά μου και έτσι σκέφτηκα πως ακόμα και όπλο να έχει δεν θα του αφήσω χρόνο να το τραβήξει. Σηκώθηκα, του έριξα δυο μπουνιές και μια κλωτσιά. Τον ακινητοποίησα και του είπα πως θα περιμένουμε την αστυνομία». Ο ίδιος από τον φόβο να φάει κι άλλο ξύλο ζήτησε και ο ίδιος να έρθει η αστυνομία και αν δείτε την... κατάληξη στη φωτογραφία θα καταλάβετε το γιατί!

