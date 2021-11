Μπλόκο στην νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, την επονομαζόμενη ως μετάλλαξη της Μποτσουάνα βάζει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Οπως ενημέρωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη ετοιμάζεται να σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια νέα παραλλαγή της Covid-19 που εντοπίσθηκε στην αφρικανική Ηπειρο.

«Η Επιτροπή θα προτείνει, σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη, να ενεργοποιηθεί το φρένο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής λόγω της παραλλαγής Β.1.1.529», δήλωσε. Η παραλλαγή έχει μια «πολύ ασυνήθιστη συγκέντρωση» μεταλλάξεων, οι οποίες είναι ανησυχητικές επειδή μπορούν να την κάνουν να διαφύγει από την ανοσολογική απάντηση του σώματος και να την καταστήσουν πιο μεταδοτική, λένε Νοτιοαφρικανοί επιστήμονες.

H Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά τη νέα παραλλαγή της COVID-19 που εξαπλώνεται στη Νότια Αφρική και προειδοποίησε ότι είναι ενδεχόμενο να κλείσει τα σύνορά της σε ταξιδιώτες από την αφρικανική χώρα, σε περίπτωση που αντιμετωπίσει κίνδυνο από την αύξηση της μετάδοσης του νέου παραλλαγμένου στελέχους. Οι επιστήμονες της Νότιας Αφρικής ανησυχούν ότι η νέα παραλλαγή του κορονοϊού μπορεί να ξεπεράσει την ανοσοποιητική αντίδραση του οργανισμού και ο κορονοϊός να γίνει περισσότερο μεταδοτικός, καθώς διαθέτει «έναν ασυνήθιστο καταιγισμό» παραλλαγών.

Ο Αυστραλός υπουργός Υγείας Γκρεγκ Χαντ δήλωσε πως θα αντιδράσει ταχύτατα, αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατατάξει τη νέα παραλλαγή, ως ένα σημαντικό παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού. Θορυβημένη από τη νέα παραλλαγή η Βρετανία, απαγόρευσε προσωρινά από σήμερα όλες τις πτήσεις από τη Νότια Αφρική, τη Ναμίμπια, την Μποτσουάνα, τη Ζιμπάμπουε, το Λεσότο και τη Σουαζιλάνδη και ζήτησε από τους Βρετανούς τουρίστες, που επιστρέφουν από αυτές τις χώρες, να μπουν σε καραντίνα.

