Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στο Περού: Μεγάλες ζημιές σε κτήρια

Ισχυρή σεισμική δόνηση χτύπησε το βόρειο Περού. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη Μπαράνκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του αμερικανικού γεωλογικού ινστιτούτου USGS ο σεισμός είχε μέγεθος 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) είχε μέγεθος 7,3. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 5:52 το πρωί, τοπική ώρα και το εστιακό βάθος του ήταν αρκετά μεγάλο στα 112 χιλιόμετρα.

A 7.5 magnitude earthquake Northern Peru on Sunday, the United States Geological Survey (USGS) said. #Peru #sismo #earthquake #amazonas https://t.co/1epWQDxSxi pic.twitter.com/bpNkJFvmUO

Ένας πύργος 14 μέτρων σε μια προστατευόμενη εκκλησία τεσσάρων αιώνων κατέρρευσε λίγο μετά τον σεισμό, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και μαρτυρίες. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο έδειχναν τον ιστορικό πύργο, τμήμα ενός συγκροτήματος του 16ου αιώνα που θεωρούνταν ο παλαιότερος καθολικός ναός στην περιοχή της Αμαζόνας, να έχει μετατραπεί σε ένα σωρό από πέτρες, αν και το κεντρικό του τμήμα φαινόταν ακόμα να στέκεται. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης ζημιές σε άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας εκκλησίας στο νότιο Ισημερινό. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Κολομβία.

⭕️Another one video from the #earthquake in 🇵🇪#Peru pic.twitter.com/ExGrDLXAgK