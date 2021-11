Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Ο Κάρολος ανησυχούσε μην γεννηθεί μαύρο το παιδί τους

To νέο βιβλίο που σκανδαλίζει τη βασιλική οικογένεια φέρει τον τίτλο: «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» και δεν παραλείπει να σχολιάσει ότι είχε ενοχλήσει έντονα και τον πρίγκιπα Χάρι με τον Κάρολο να του εξηγεί πως «είναι υπερβολικά ευαίσθητος»