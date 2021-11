Πρωτοφανείς εικόνες κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος στη Ρωσία. Άνδρας επιχείρησε να μπει με το άλογό του σε παντοπωλείο για να αγοράσει ψωμί, έχοντας μάλιστα και ένα σπαθί! Η προσπάθειά του να μπει δεν... καρποφόρησε και συνελήφθη.

Ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς πως ήθελε να μπει στο παντοπωλείο επειδή το άλογο... πεινούσε και ήθελε ψωμί και προτίμησε να διαλέξει το ίδιο τι ήθελε να φάει! Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο άνδρας ήταν μεθυσμένος και τον απομάκρυναν από το άλογο.

A Russian man tried to get into a grocery store… on a horse. When detained, he explained to the police that the animal wanted some bread, and he just wanted to give it the opportunity to choose which one it liked best. Oh and by the way, the man was drunk. pic.twitter.com/5hS6PgiWld