Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε διυλιστήρια στο Λιβόρνο ευτυχώς χωρίς θύματα

Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/11) σε διυλιστήριο της πόλης Λιβόρνο της Τοσκάνης, στην κεντρική Ιταλία. Το διυλιστήριο ανήκει στην ιταλική Εταιρία Υδρογονανθράκων Eni και για ώρες σύννεφα μαύρου καπνού είχαν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Parlano di green e poi guarda cosa succede a Stagno Colle Salvetti -Livorno con tutto il paese attorno. Rischio per gli abitanti e per i lavoratori… pic.twitter.com/AyZBNaOwCr

Οι τοπικές αρχές και η Πολιτική Προστασία ζήτησαν από τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα. Στα θετικά ότι δεν έγιναν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

#Livorno, dalle 14:30 squadre #vigilidelfuoco di Pisa, Lucca, Firenze stanno intervenendo per l’esplosione in un settore in manutenzione della raffineria di Collesalvetti. Non risultano persone coinvolte, fiamme sotto controllo, operazioni di bonifica in corso [#30novembre 15:30] pic.twitter.com/3hB0Zul220