Διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων, βοήθεια σε απόδραση. Είναι μόνο μερικές από τις κατηγορίες που αντιμετώπισε η άλλοτε βασίλισσα της ομορφιάς, Έμα Κορονέλ, σύζυγος του Μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Τσάπο», που καταδικάστηκε σε κάθειρξη τριών ετών από αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο για τη συμμετοχή της στο καρτέλ Σιναλόα.

Η 32χρονη που συνελήφθη τον περασμένο Φεβρουάριο, δήλωσε ένοχη για τρεις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών καθώς ομολόγησε τη συμμετοχή της στη διανομή τόνων ηρωίνης, κοκαΐνης, μεθ και μαριχουάνας καθώς εργαζόταν για τον σύζυγό της στο Μεξικό.

Βοήθησε, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, στην εισαγωγή περισσότερων από 450.000 κιλά κοκαΐνης, 90.000 κιλά ηρωίνης, 45.000 κιλά μεταμφεταμίνης και περίπου 90.000 κιλά μαριχουάνας.

Emma Coronel Aispuro, the wife of Mexican drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman Loera, was sentenced to 3 years in a U.S. prison for aiding her husband's Sinaloa cartel while he was in custody https://t.co/Q4tB7U99ow pic.twitter.com/2vcSUWLgPK — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 30, 2021

«Δεν θα μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στο σπίτι της»

Ωστόσο η πιο... επικίνδυνη κατηγορία για την ίδια ενδεχομένως να είναι άλλη. Όπως ανέφερε και ο δικηγόρος της, ανώνυμες πηγές από την αστυνομία διέρρευσαν στον Τύπο την πληροφορία πως η Κορονέλ συνεργάστηκε με τις Αρχές. Την κατηγορούν πως «άνοιξε το στόμα της» ώστε να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης κατά τη δίκη.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε ποτέ να επιστρέψει στο σπίτι» είπε ο δικηγόρος της Τζέφρι Λίχτμαν.

Ο ίδιος είχε αναφέρει νωρίτερα στην αγόρευσή του, πως η Κορονέλ παρασύρθηκε στον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών ενώ ήταν ακόμη ανήλικη. «Γνώρισε τον Joaquín Guzmán όταν ήταν ανήλικη. Ήταν 17 ετών και τον παντρεύτηκε στα 18α γενέθλιά της».

Emma Coronel Aispuro 32 born Jul-03-1989 in LA, wife of Mexican drug kingpin Joaquin "El Chapo" Guzmán since 2007, admits to helping her husband run his multibillion-dollar illicit drug empire, sentenced to 3 years in prison. pic.twitter.com/W8XPNCw61o — Freddie Saxon (@WordsmithSaxon) November 30, 2021

Από «βασίλισσα της ομορφιάς» στο πλευρό του βαρόνου

Η Έμα Κορονέλ Αϊσπούρο συμμετείχε στο διαγωνισμό ομορφιάς του Φεστιβάλ Καφέ και Γκουάβα το 2007 στο Μεξικό. Εκεί, στο πάρτι που διοργάνωσε για τη συμμετοχή της γνώρισε τον Χοακίν Γκουσμάν. Τον κατά 30 χρόνια μεγαλύτερό της, βαρόνο των ναρκωτικών και (πρώην) ηγέτη του Καρτέλ Σιναλόα. Μαζί έκαναν δύο παιδιά -τις 9χρονες δίδυμες κόρες - πέρα όμως από σύζυγος η Κορονέλ αποδείχθηκε και συνεργάτης. Γιατί μπορεί ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Anthony Nardozzi να υποστήριξε κατά τη διάρκεια της δίκης πως «Ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της κατηγορούμενης ήταν σημαντικό, ο πραγματικός ρόλος της ήταν ελάχιστος. Η κατηγορούμενη ενήργησε κυρίως προς υποστήριξη του συζύγου της», τα έργα της όμως ήταν περισσότερα.

Πέρα από τη συμμετοχή στη διακίνηση των τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών αλλά και στο μαύρο χρήμα που νικούσε και«ξέπλενε», ίδια συμμετείχε το 2015 στην κινηματογραφική απόδραση του «Ελ Τσάπο» από τις φυλακές Αλτιπλάνο. Το καρτέλ δημιούργησε μια υπόγεια σήραγγα που οδηγούσε κατευθείαν στο ντους που είχε στο κελί του ο αρχηγός τους. Η Κορονέλ φέρεται να είχε βοηθήσει ως ο αγγελιαφόρος ανάμεσα στον φυλακισμένο σύζυγό της και τα μέλη του καρτέλ που προετοίμαζαν την απόδραση.

The wife of Mexico's drug lord El Chapo, Emma Coronel Aispuro, walks to her husband's trial in Brooklyn.



Coronel Aispuro is:

- A teenage former beauty queen

- An American citizen

- 29 years-old to El Chapo's 61 years

- Mother to their 7-year old twins pic.twitter.com/jlQF7ecWw3 November 14, 2018

Το 2021 η πρώην βασίλισσα ομορφιάς συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Dulles έξω από την Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο. Νωρίτερα, το 2019 είχε γίνει πρωτοσέλιδο όταν κατά τη διάρκεια της δίκης του «Ελ Τσάπο» είχε ξεσπάσει σε γέλια τη στιγμή που μία ερωμένη του έκλαιγε με λυγμούς στην έδρα. Είχε, δε, καταφέρει να συγκεντρώσει την προσοχή επειδή εμφανίστηκε στο δικαστήριο με ρούχα σχεδιαστών.