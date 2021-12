ΗΠΑ: Αυτός είναι ο 15χρονος που σκότωσε τέσσερις μαθητές στο Μίσιγκαν - Κατηγορείται και για τρομοκρατία

Ο 15χρονος Ιθαν Κράμπλι είναι ο δράστης της φονικής επίθεσης στο γυμνάσιο του στο Μίσιγκαν στις ΗΠΑ που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανήλικων μαθητών αλλά και τον τραυματισμό πολλών ακόμη. Πλέον αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της τρομοκρατίας, της ανθρωποκτονίας α' βαθμού, της απόπειρας δολοφονίας και πολλές άλλες που του απέδωσε η εισαγγελέας της κομητείας του Όκλαντ. Μάλιστα όπως αναφέρθηκε θα δικαστεί ως ενήλικος για τρομοκρατία ενώ σύμφωνα με την εισαγγελέα «οι κατηγορίες προέρχονται από αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι η επίθεση ήταν προμελετημένη».

Ο Κράμπλι σκόρπισε το θάνατο στο Γυμνάσιο της Οξφόρδης όταν με ένα όπλο, που όπως αποδείχθηκε το είχε αγοράσει ο πτέρας του τέσσερις ημέρες νωρίτερα κατά την Black Friday, άνοιξε πυρ εναντίον των συμμαθητών του. Από τις σφαίρες που έφυγαν από το Sig Sauer των 9 χιλιοστών ένα 17χρονο αγόρι καθώς και τρία κορίτσα 14, 16 και 17 ετών.

Ethan Crumbley’s father bought the murder weapon for his 15 year old son just 4 days ago. He will be prosecuted alongside his psycho son and sued into oblivion. #oxfordhighschool #OxfordHigh pic.twitter.com/NAIIGzQyRX December 1, 2021

Ο ανήλικος δολοφόνος φέρεται να δημοσίευσε μια ανατριχιαστική αντίστροφη μέτρηση στο Instagram ώρες πριν από τον πυροβολισμό, γράφοντας: «Τώρα γίνομαι θάνατος - καταστροφέας κόσμων - τα λέμε αύριο Οξφόρδη».

🚨 | NEW: Here is the social media account of the alleged US school shooter, Ethan Crumbley (aged 15). He had a countdown of when he was going to murder children, and this account was allegedly reported to the school BEFORE the shooting pic.twitter.com/sV9LAPRBpE — Politics For All (@PoliticsForAlI) December 1, 2021

Υπό έρευνα, ωστόσο, είναι ένα ακόμη στοιχείο. Τρεις περίπου ώρες πριν ο 15χρονος βγει από το μπάνιο του σχολείου οπλισμένος και αρχίσει να πυροβολεί, είχαν κληθεί από τους καθηγητές στον χώρο οι γονείς του. «Ο ύποπτος είχε εμπλακεί σε μια συνάντηση για θέματα συμπεριφοράς την προηγούμενη ημέρα και την ημέρα του πυροβολισμού», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Γιατί κατηγορήθηκε για τρομοκρατία

Μιλώντας για το γιατί ο Ίθαν Κράμπλι κατηγορήθηκε για τρομοκρατία, η εισαγγελέας της κομητείας του Όκλαντ Κάρεν ΜακΝτόναλντ παραδέχτηκε ότι «δεν είναι μια συνηθισμένη, τυπική κατηγορία», αλλά είπε ότι οι τέσσερις νεκροί στην επίθεση δεν ήταν τα μόνα θύματα. «Τι γίνεται με όλα τα παιδιά που έτρεχαν, ούρλιαζαν, κρύβονταν κάτω από τα θρανία; Τι γίνεται με όλα τα παιδιά στο σπίτι αυτή τη στιγμή, που δεν μπορούν να φάνε και δεν μπορούν να κοιμηθούν;» είπε σύμφωνα με τον independent.

Mέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει σαφές ιδεολογικό κίνητρο στην υπόθεση. «Οι κατηγορίες της πολιτείας του Μίσιγκαν για τρομοκρατία δεν είναι όπως τις σκεφτόμαστε συνήθως», δήλωσε στο CNN η ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας Τζουλιέτ Καγιέμ. «Πηγαίνουν στον εκφοβισμό ή το κακούργημα και τον θάνατο, για να εκφοβίσουν έναν άμαχο πληθυσμό ή την κυβέρνηση. Πρέπει να αφαιρέσουμε ένα πολιτικό κίνητρο από το συγκεκριμένο γεγονός».