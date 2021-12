Βρετανία - Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αεροπλάνο παλεύει να προσγειωθεί εν μέσω της καταιγίδας Αργουεν

Μεγάλα προβλήματα έφερε με την άφιξή της στη Βρετανία η καταιγίδα «Άργουεν» και δεν άφησε ανεπηρέαστες ούτε τις πτήσεις στα αεροδρόμιά της. Συγκεκριμένα, έγινε viral η προσπάθεια προσγείωσης ενός αεροπλάνου της εταιρείας British Airways από έναν έμπειρο πιλότο, χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω άγχος στους ταραγμένους επιβάτες.

Η καταιγίδα, από τις σφοδρότερες των τελευταίων δεκαετιών, είχε αρχικά αφήσει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σαρώνοντας την περασμένη Παρασκευή το βόρειο τμήμα της Βρετανίας με ριπές ανέμου που έφθαναν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Κέντρα φιλοξενίας έχουν εγκατασταθεί και ζεστά γεύματα προσφέρονται στους πληγέντες, με τους υπαλλήλους των εταιρειών ηλεκτροδότησης να εργάζονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες διάσωσης, τις τοπικές αρχές και τον βρετανικό Ερυθρό Σταυρό.

Incredible #blizzards here in north Pennines currently #uksnow #StormArwen ❄️ pic.twitter.com/FmF5HbZzbD