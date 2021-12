Νέα Υόρκη: Συναγερμός για ένοπλο άνδρα έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (2/12) έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς ένοπλος άνδρας βρίσκεται εκεί και αρνείται να αποχωρήσει. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, αλλά και τα γραφεία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται διαπραγματεύσεις με τον δράστη. Αγνωστοι παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα τόσο οι λόγοι, όσοι και οι προθέσεις του επικίνδυνου άνδρα.



Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ένας λευκός άνδρας με γκρίζα μαλλιά, κόκκινο πουλόβερ και σακάκι, να περπατάει μπροστά από το κτίριο, κρατώντας ένα όπλο κάτω από το πηγούνι του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας της Νέας Υόρκης η οποία κοινοποιήθηκε στα μέσα δικτύωσης οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν, ακριβώς έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, ενώ αναμένονται οχήματα έκτακτης ανάγκης στη γύρω περιοχή.

ADVISORY: Due to a police investigation, avoid the area of 42 Street and 1st Avenue. Expect emergency vehicles in the surrounding area. Traffic along the FDR Drive is affected. Use an alternate route if traveling in the area. pic.twitter.com/psdzGyGzKW