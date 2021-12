ΗΠΑ: Παραδόθηκε ο άνδρας που κρατούσε όπλο έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Ενας άνδρας που απειλούσε να αυτοκτονήσει, κρατώντας μια καραμπίνα στο λαιμό του σχεδόν έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο Μανχάταν, βρίσκεται πλέον υπό αστυνομική κράτηση και δεν αποτελεί απειλή, έγινε γνωστό από το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης. Σε πλάνα που μετέδωσαν ζωντανά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ο άνδρας να παραδίδεται στην αστυνομία έξω από τον φράκτη, που περιβάλλει το συγκρότημα του ΟΗΕ, στο Ιστ Σάιντ του Μανχάταν.

JUST IN - United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun. pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l

«Το άτομο αυτό τελεί τώρα υπό κράτηση και δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ για το κοινό», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης. Το συγκρότημα του ΟΗΕ αποκλείστηκε προσωρινά το απόγευμα της Πέμπτης (2/12), καθώς η αστυνομία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό. Προτού παραδοθεί, ο άνδρας άρχισε να βηματίζει μπρος - πίσω κοντά στον φράκτη και άφησε κάποια σημειωματάρια στο πεζοδρόμιο, τα οποία πήραν βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί.

Αφότου η αστυνομία εξέτρεψε την κυκλοφορία από την περιοχή, μέλη της επιχείρησαν να ανοίξουν διάλογο με τον άνδρα, που φαινόταν γύρω στα 60, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Ο άνδρας «απειλεί να αυτοκτονήσει», είχε αναφέρει νωρίτερα ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, που δεν θέλησε να κατονομαστεί. Προς το παρόν η αστυνομία δεν έχει δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα κίνητρα του άνδρα.

BREAKING: Armed standoff outside United Nations building in New York City between police and shotgun-wielding man. The man (wearing red) can be seen holding the shotgun to his neck. NYPD has deployed snipers, bomb-sniffing dogs and more.



Story developing.pic.twitter.com/K9eUOMXWtS