Πακιστάν: Aγρια δολοφονία διευθυντή εργοστασίου από όχλο εργατών - Tον κατηγορούσαν για βλασφημία

Eνας όχλος εργατών σε εργοστάσιο στο ανατολικό Πακιστάν βασάνισε και έκαψε ζωντανό έναν διευθυντή από τη Σρι Λάνκα την Πέμπτη (3/12), κατηγορώντας τον για βλασφημία, σε μια «φρικιαστική» επίθεση για την οποία ο πρωθυπουργός, Ίμραν Καν δήλωσε πως ντρόπιασε τη χώρα. Ένας αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Σιαλκότ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της υπόθεσης, δήλωσε πως οι ερευνητές πιστεύουν πως οι δράστες κατηγορούσαν τον διευθυντή για βλασφημία, επειδή έσκισε μια αφίσα με ιερούς στίχους του Ισλάμ.

«Οι εργάτες του εργοστασίου βασάνισαν τον διευθυντή», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της επαρχιακής κυβέρνησης Χασάν Καουάρ. «Συνολικά 50 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής αναγνωριστεί και συλληφθεί». Ο Καν καταδίκασε την άγρια δολοφονία, τονίζοντας πως επιβλέπει προσωπικά τις έρευνες και ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. «Η φρικιαστική επίθεση αυτόκλητων τιμωρών σε ένα εργοστάσιο στο Σιαλκότ και το γεγονός ότι σκότωσαν τον διευθυντή από τη Σρι Λάνκα είναι μια ημέρα ντροπής για το Πακιστάν», επισήμανε σε ένα μήνυμα στο Twitter.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter διακρίνεται το θύμα να ξυλοκοπείται από άνδρες, ορισμένοι εκ των οποίων ουρλιάζουν συνθήματα κατά της βλασφημίας. Σε άλλες εικόνες διακρίνεται το απανθρακωμένο πτώμα του άτυχου άνδρα μπροστά από δεκάδες άνδρες. Πολλοί εξ αυτών δεν κάνουν καμία προσπάθεια να κρύψουν το πρόσωπό τους και δεν διστάζουν να τραβήξουν φωτογραφίες shelfie μπροστά από το πτώμα. Υπογραμμίζοντας το σοκ που προκάλεσε το άγριο λιντσάρισμα, οι πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν εξέδωσαν επίσης μια ανακοίνωση καταδικάζοντας την «ψυχρή δολοφονία».

