Σύζυγος Ελ Τσάπο: Από τα καρτέλ και τη χλιδή στη φυλακή και μακριά από τα παιδιά της

Από την απόλυτη χλιδή στη... στενή! Ο περιβόητος Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, Χοακίν Γκουσμάν, γνωστός ως «Ελ Τσάπο» βρίσκεται φυλακισμένος στις ΗΠΑ και εκεί θα βρίσκεται πλέον και η πανέμορφη σύζυγός του, Εμμα Κορονέλ Αϊσπούρο. Την περασμένη Τρίτη (30/11), η 32χρονη καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση, ως «συνωμότης» στο καρτέλ Σιναλόα.

Παρά την αίτηση ελαφρυντικών για τις 10χρονες δίδυμες κόρες της, ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον, Ρούντολφ Κοντρέρας, εξέδωσε την ποινή φυλάκισής της, λέγοντας μάλιστα πως «...τα παιδιά σας μεγαλώνουν ήδη χωρίς την παρουσία ενός από τους γονείς τους». Μέχρι πριν από λίγους μήνες (τον Φεβρουάριο παραδόθηκε) απολάμβανε την απόλυτη χλιδή, φορούσε πανάκριβα ρούχα σχεδιαστών και ζούσε στην πολυτέλεια, όμως πλέον ζει τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής.

Εκείνη εκλιπαρούσε μέχρι την τελευταία στιγμή «...σας παρακαλώ μην τους αφήσετε τα παιδιά μου να μεγαλώσουν και χωρίς την παρουσία της μητέρας τους», αλλά ο δικαστής ήταν ανένδοτος: «Ελπίζω όταν αποφυλακιστείς, να μεγαλώσεις τα δίδυμα σου σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που έχεις ζήσει μέχρι σήμερα». Πλέον, η πρώην «βασίλισσα ομορφιάς» στη χώρα της, ελπίζει μέσω έφεσης να εκτίσει την ποινή της σε κάποιο ομοσπονδιακό ίδρυμα στην Καλιφόρνια, ώστε να έχει τη δυνατότητα να δει ευκολότερα τα παιδιά της. Τη δεδομένη χρονική στιγμή μάλιστα, δεν είναι σαφές ποιος φροντίζει τα παιδιά την ώρα που οι δύο γονείς εκτίουν τις ποινές τους στη φυλακή.



Ο Ελ Τσάπο ήταν επικεφαλής του καρτέλ πριν από την έκδοσή του στις ΗΠΑ το 2017 και εκτίει επί του παρόντος ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, Τζέφρι Λίχτμαν, η Αϊσπούρο έχει ελπίδες αποφυλάκισης σε περίπου 18 μήνες, με την ποινή της να είναι σχετικά ελαφριά επειδή είχε λευκό ποινικό μητρώο και παραδέχτηκε την ενοχή της.

