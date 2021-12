Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από το ντεμπούτο της Arc στη ναυτιλία, ωστόσο η start up φαίνεται να έχει ήδη πιάσει μερικά «μεγάλα ψάρια» με το φουτουριστικό ηλεκτρικό ταχύπλοό της. Η εταιρεία μόλις ανακοίνωσε ότι έχει προσελκύσει κεφάλαια αρκετών νέων A-listers κατά τη διάρκεια του γύρου χρηματοδότησης με επικεφαλής την εταιρεία VC Andreessen Horowitz. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εταιρείες Dreamers VC του Will Smith, Thirty Five Ventures του Kevin Durant και Combs Enterprises του Sean «Diddy» Combs έχουν ενταχθεί στη λίστα νέων στρατηγικών επενδυτών της Arc.

Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr