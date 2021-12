Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η κίνηση Αμερικανών βουλευτών να ποζάρουν με όπλα μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, λίγες μέρες μετά την επίθεση σε σχολείο των ΗΠΑ όπου 4 έφηβοι σκοτώθηκαν από τα πυρά 15χρονου. Πρώτος ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα ποζάροντας με όπλα ο Ρεπουμπλικάνος Thomas Massie προκαλώντας κατακραυγή. Για να τον στηρίξει, η Ρεπουμπλικανή Lauren Boebert δημοσίευσε και η ίδια φωτογραφία με τα 4 ανήλικα παιδιά της να κρατούν όπλα.

Η Boebert που εκλέχτηκε στο Κογκρέσο το 2020, δημοσίευσε στο Twitter τη φωτογραφία στην οποία περιτριγυρίζεται από τους 4 ανήλικους γιους της που κρατούν τυφέκια εφόδου, αστειευόμενη πως δεν υπάρχει χώρος για την οικογένεια του Massie.

Ο Thomas Massie είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με την οικογένειά του για να ευχηθεί καλά Χριστούγεννα, ενώ όλοι κρατούσαν όπλα. Μάλιστα, ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη να του φέρει πυρομαχικά. Τα όπλα που κρατούν μοιάζουν με πολυβόλο Μ60, με ημιαυτόματο τουφέκι AR-15 και με αυτόματο οπλοπολυβόλο Thompson, σημειώνει το Reuters.

Thomas Massie και Lauren Boebert είναι υπέρμαχοι της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ και της Δεύτερης Τροπολογίας του Συντάγματος που εγγυάται το «δικαίωμα στην οπλοκατοχή» και δίνει το «δικαίωμα συγκρότησης ομάδων πολιτοφυλακής». Η Boebert διατηρεί εστιατόριο στο Κολοράντο, το «Shooters Grill», στο οποίο επιτρέπονται τα όπλα ενώ περιγράφει τον εαυτό της ως «οπλισμένη και έτοιμη». Οι οικογενειακές φωτογραφίες με όπλα των δύο Ρεπουμπλικανών βουλευτών έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στα social media, ιδιαιτέρως για τον χρόνο στον οποίο αποφάσισαν να τις δημοσιεύσουν. Στις 30 Νοεμβρίου ένας 15χρονος άνοιξε πυρ σε Λύκειο του Μίσιγκαν σκοτώνοντας 4 έφηβους και τραυματίζοντας 6.

We will not be posting the deranged photo of Lauren Boebert and her young children holding weapons of war.



Instead, let's honor the teens who were murdered due to this fetishization of guns:



Hana St. Juliana, 14.

Tate Myre, 16.

Justin Shilling, 17.

