Βρετανία: Παραιτήθηκε με κλάματα η σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον - Γελούσε για το κορονοπάρτι της Ντάουνινγκ Στριτ

Με δάκρυα στα μάτια, η Αλέγκρα Στράτον ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση της, με απολαβές 125.000 λίρες τον χρόνο. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά τον σάλο που προκάλεσε η διαρροή βίντεο, που την δείχνει να αστειεύεται για το χριστουγεννιάτικο πάρτι που έγινε στην πρωθυπουργική οικία, όταν η χώρα βρισκόταν σε lockdown.

In an emotional speech, Allegra Stratton offers her "profound apologies" to those affected by her comments after footage emerged of her joking about a Downing Street Christmas party last year.https://t.co/auPWyVtLyp pic.twitter.com/0rqQjgXqKQ

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2021

«Οι παρατηρήσεις μου φαινόταν να βρίσκονται μακριά από τους κανόνες, τους οποίους οι πολίτες έκαναν τα πάντα για να υπακούουν. Αυτή δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου. Θα μετανιώνω για όλη τη ζωή μου», είπε. Στο βίντεο, η πρώην κυβερνητική σύμβουλος φέρεται ότι έκανε αστεία για ένα «παράνομο» χριστουγεννιάτικο πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ. Η ίδια αρνείται ότι μετείχε προσωπικά στο πάρτι που τελικά έγινε, καθώς όπως ισχυρίστηκε, επέλεξε να πάει στο σπίτι της.

Στη δήλωσή της η Στράτον ανέφερε ότι ο βρετανικός λαός έκανε μεγάλες θυσίες στη μάχη κατά του κορονοϊού και ότι η ίδια φοβάται ότι τα σχόλιά της στο βίντεο που διέρρευσε λειτουργούν αποπροσανατολιστικά. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι η εργασία της στην κυβέρνηση ήταν ένα μεγάλο προνόμιο και ότι θα είναι υπερήφανη για όσα έγιναν στη Σύνοδο COP26 στη Γλασκώβη για το κλίμα.

Την Τετάρτη το μεσημέρι ο κ. Τζόνσον αναμένεται να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη Ώρα του Πρωθυπουργού (Prime Minister’s Questions) στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου και αναμένεται να κάνει την τοποθέτησή του. Η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον στη Βρετανία αυτή τη φορά.

Κορονοπάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ: Τι προηγήθηκε

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δέχεται επικρίσεις την Τετάρτη μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ να γελά και να αστειεύεται σχετικά με τη διοργάνωση μιας χριστουγεννιάτικης γιορτής εκεί το 2020, όταν απαγορεύονταν οι συναθροίσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί εξαιτίας της Covid-19.

Το βίντεο το οποίο περιήλθε στην κατοχή του μεγάλου ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου ITV δείχνει την Αλέγκρα Στράτον, τότε εκπρόσωπο Τύπου του κ. Τζόνσον, να κάνει πρόβα τις απαντήσεις που θα έδινε σε μια συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου του 2020. Κανείς δημοσιογράφος δεν είναι παρών, όμως στο βίντεο εμφανίζεται ο Εντ Όλντφιλντ, ειδικός σύμβουλος του Βρετανού πρωθυπουργού καθώς και ακόμη ένας συνεργάτης τους.

Η κα Στράτον, κάνοντας πλάκα, δηλώνει: «Το φανταστικό πάρτι ήταν μια επαγγελματική συνάντηση, δεν τηρούνταν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης».Την εποχή εκείνη στο Λονδίνο ίσχυαν αυστηροί περιορισμοί λόγω της υγειονομικής κρίσης και απαγορεύονταν οι συναθροίσεις περισσότερων από δύο ατόμων σε εσωτερικούς χώρους.Στο βίντεο η κα Στράτον απαντά γελώντας σε ερωτήσεις συναδέλφων της που προσποιούνται τους δημοσιογράφους.