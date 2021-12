Ο Μπόρις Τζόνσον και η σύζυγός του Κάρι ανακοίνωσαν τη γέννηση της κόρης τους. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Μάιο, έχει ήδη έναν μικρό γιο τον Wilfred, ο οποίος γεννήθηκε πέρυσι. Εκπρόσωπος της πρωθυπουργίας δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός και η κυρία Τζόνσον είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη γέννηση ενός υγιούς κοριτσιού σε νοσοκομείο του Λονδίνου νωρίτερα σήμερα.

«Και η μητέρα και η κόρη πάνε πολύ καλά. Το ζευγάρι θα ήθελε να ευχαριστήσει την εξαιρετική ομάδα γυναικολόγων του NHS για όλη τη φροντίδα και την υποστήριξή τους». Ο Τζόνσον πάντα αρνιόταν να μιλήσει για την ιδιωτική του ζωή παρά τις εικασίες για χρόνια για το πόσα παιδιά έχει. Τον Σεπτέμβριο, τελικά εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει ότι είχε έξι παιδιά σε μια συνέντευξη σε ένα ταξίδι του στη Νέα Υόρκη. Σε ερώτηση της εκπομπής Today του NBC αν έχει έξι παιδιά, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Ναι».

Και πρόσθεσε: «Είναι φανταστικό, είναι φανταστικό, είναι πολλή δουλειά, θα σου πω τόσο πολύ, αλλά το λατρεύω, το λατρεύω απολύτως. Και αλλάζω πολλές πάνες, σε περίπτωση που κάποιος... το κάνω».

