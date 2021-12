Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο 40 ορόφων κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εκατοντάδες άτομα, τα οποία ανέβηκαν στους τελευταίους ορόφους και στην ταράτσα για να γλιτώσουν. Πυροσβέστες έδωσαν πολύωρη μάχη με τις φλόγες με δύο εκτοξευτήρες ύδατος, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, και χρησιμοποίησαν τηλεσκοπικές σκάλες κι αναπνευστικό εξοπλισμό στην προσπάθεια να σώσουν τους παγιδευμένους.

Σύμφωνα με το δίκτυο RTHK, η Αστυνομία ανακοίνωσε πως περίπου 100 άνθρωποι μετακινήθηκαν από ένα εστιατόριο προς τον 39ο όροφο, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και καπνός γέμισε την αίθουσα. Συνολικά 12 άτομα διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, ένας εξ αυτών ημιλιπόθυμος, έκανε γνωστό η Αστυνομία. Συνολικά πάνω από 300 άνθρωποι, εργαζόμενοι κι επισκέπτες εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε στις 3:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Νωρίτερα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 300 άνθρωποι ήταν παγιδευμένοι στην ταράτσα λίγες ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς στον πύργο, ο οποίος στεγάζει ένα εμπορικό κέντρο, εστιατόρια και γραφεία. Οι αστυνομικοί είπαν ότι έλαβαν αναφορά για τη φωτιά λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, και ότι καπνός φάνηκε να βγαίνει από το κτήριο και μέσα από τα εστιατόρια. Τους είπαν επίσης ότι υπήρχαν άνθρωποι παγιδευμένοι μέσα σε εστιατόρια και άλλοι ήταν εγκλωβισμένοι σε μια ταράτσα του κτηρίου.

Μια γυναίκα με το επώνυμο Λάι, η οποία διασώθηκε από πυροσβέστες, είπε στο RTHK ότι έτρωγε σε εστιατόριο στον 12ο όροφο όταν ξέσπασε η φωτιά. Είπε ότι κατέφυγε σε μια εξέδρα στον πέμπτο όροφο όπου είχαν συγκεντρωθεί άλλοι, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και παιδιών. «Διαπιστώσαμε ότι όταν κατεβήκαμε τις σκάλες ότι ο καπνός ήταν πολύ δυνατός και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε, οπότε επιστρέψαμε στο εστιατόριο».

