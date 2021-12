Τραγωδία στη Δομινικανή Δημοκρατία: Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος, εννέα νεκροί  - Ανάμεσά τους και διάσημος μουσικός παραγωγός

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Τετάρτη στο αεροδρόμιο Λας Αμέρικας, έξω από το Σάντο Ντομίνγκο, την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, σύμφωνα με τις αρχές και την ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε η εταιρεία που διαχειριζόταν το αεροπλάνο, η Helidosa Aviation Group.

«Η Helidosa ενημερώνει με οδύνη ότι σημειώθηκε τραγικό δυστύχημα με ένα από τα αεροσκάφη της στο αεροδρόμιο Λας Αμέρικας, στο οποίο όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον πτέραρχο Ενμανουέλ Σουφρόντ Ταμάγιο, τον διευθυντή της Επιτροπής Έρευνας Αεροπορικών Δυστυχημάτων της Δομινικανής Δημοκρατίας, το πλήρωμα αποτελείτο από δύο πιλότους και μια αεροσυνοδό, ενώ το αεροσκάφος Gulfstream IV μετέφερε έξι επιβάτες.

