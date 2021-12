Σοκαριστικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ «Once Upon A Time», καθώς άγνωστοι μαχαίρωσαν τον ράπερ Drakeo the Ruler, σύμφωνα με το New York Post, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Οι Αρχές δεν έχουν ταυτοποιήσει ακόμα τον δράστη της επίθεσης, αλλά οι «Los Angeles Times» ανέφεραν ότι ο Drakeo δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Οι εμφανίσεις του Snoop Dogg και των 50 Cent στην εκδήλωση ακυρώθηκαν μετά το περιστατικό.

BREAKING: American rapper “Drakeo the Ruler” has died after a fatal stabbing at the Once upon a Time music festival in California. pic.twitter.com/eLe2hpGMNs

Ο Drake δεν μπορούσε να πιστέψει τον θάνατο του Drakeo. «Όχι ρε φίλε, δεν είναι αλήθεια, τι στο καλό κάνουμε. Πάντα με ανέβαζες με την ενέργειά σου. Αναπαύσου εν ειρήνη». Ο Drakeo κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ «The Truth Hurts» φέτος, αφού κυκλοφόρησε 10 mixtapes μεταξύ 2015 και 2021.

Drake reacts to the passing of Drakeo The Ruler.🙏🏽



“Nah man this sh*t isn’t right for real wtf are we doing 😔😔😔 always picked my spirit up with your energy RIP Drakeo 🤞🏽” pic.twitter.com/G4lriXj7Iv