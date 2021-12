Τουλάχιστον 375 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό τυφώνα Ράι στις Φιλιππίνες που κατέστρεψε σπίτια, πλημμύρισε πόλεις, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών και ανάγκασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Διαβάστε ακόμη: Τουρκία: Την ώρα που ο λαός... πεινάει, ο Ερντογάν αγοράζει Mercedes μισού εκατομμυρίου ευρώ

Στρατιωτικά αεροσκάφη και σκάφη του πολεμικού ναυτικού μετέφεραν σήμερα βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν από τον τυφώνα, ενώ η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με το ισχυρότερο από τα καιρικά φαινόμενα αυτού που είδους που έχουν πλήξει φέτος το αρχιπέλαγος. «Ακόμα αποτιμούμε τη ζημιά, αλλά είναι τεράστια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ντελφίν Λορεντζάνα σε δημοσιογράφους σήμερα. «Το πρώτο που κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα των προμηθειών σε νερό και τρόφιμα και την ιατρική περίθαλψη των τραυματιών». Ο ίδιος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και να αποσταλούν και άλλα στρατεύματα εάν κριθεί απαραίτητο.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κι άλλο σήμερα ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης στις πληγείσες περιοχές. Έως τις 12.00 ώρα Ελλάδας, ο αριθμός των νεκρών λόγω του Ράι είχε φθάσει τους 375, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους φονικότερους τυφώνες που έχουν πλήξει το κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας. Ο αριθμός των τραυματισμένων έχει αυξηθεί στους 500 ενώ 56 άνθρωποι αγνοούνται. Ο απολογισμός, που σύμφωνα με την αστυνομία μένει να επιβεβαιωθεί, ξεπερνά κατά πολύ τους 58 θανάτους που κατέγραψε η εθνική υπηρεσία καταστροφών, που ανακοίνωσε ότι ακόμα εξακριβώνει τις αναφορές που έλαβε από τις πληγείσες περιοχές.

Super Typhoon Rai brought heavy rain and flooding to the southeastern part of the Philippines on Thursday, displacing thousands over a large area. https://t.co/HQErmPRTtJ pic.twitter.com/NTxyOPl6NI