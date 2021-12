ΗΠΑ: Εφιάλτης για φοιτήτρια - Βρέθηκε γυμνή και «καλυμμένη από κάρβουνα» σε υπόγειο

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μία Αμερικανίδα φοιτήτρια μετά από μία γνωριμία στο Διαδίκτυο. Η 19χρονη Μάντελιν Αλεν από τη Γιούτα των ΗΠΑ γνώρισε μέσω Διαδικτύου τον 39χρονο Μπρεντ Νιλ Μπράουν και κατέληξε θύμα απαγωγής.

Η άτυχη φοιτήτρια επί 5 ολόκληρες ημέρες κρατούνταν όμηρος παρά τη θέλησή της από τον άνδρα που γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εφιάλτης έληξε όταν τελικά την εντόπισαν οι Αρχές στο υπόγειο ενός σπιτιού. Το κορίτσι βρέθηκε γυμνό, τρομοκρατημένο και «καλυμμένο από κάρβουνα» μέσα στο υπόγειο του 39χρονου, ο οποίος επιχείρησε πιθανώς να την κρύψει με αυτόν τον τρόπο από τους αστυνομικούς, που έφτασαν στην πόρτα του και ρωτούσαν για εκείνη.

#MadelynAllen left her dorm at 9:22 December 13th in Ephraim, Utah. She may experiencing a mental health crisis. Authorities believe she has left the Ephraim area.

Spread the word 📣#AWARENESS MATTERS!! pic.twitter.com/PtpOTxA5sG