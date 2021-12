Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επί χρόνια υποστήριζε ψευδώς ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα και αρνιόταν να κάνει και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ενώ ήταν εν ενεργεία πλανητάρχης, αποδοκιμάστηκε σε εκδήλωση στο Ντάλας αφού είπε δημόσια για πρώτη φορά ότι έχει λάβει και την τρίτη δόση.

Ο Τραμπ βρέθηκε στο Τέξας την Κυριακή στο πλαίσιο μιας ομιλητικής περιοδείας με τον Μπιλ Ο'Ράιλι, τον συγγραφέα και πρώην παρουσιαστή του Fox News, όταν ο κ. Ο'Ράιλι είπε ότι τόσο αυτός όσο και ο Τραμπ είναι εμβολιασμένοι. Το πλήθος άρχισε να αποδοκιμάζει, σύμφωνα με ένα βίντεο που διανεμήθηκε από έναν από τους λογαριασμούς του κ. O'Reilly στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

'You’re playing right into their hands' when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR