Κάνιε Γουέστ: Σε έναν χρόνο θα μείνει στον δρόμο - Μετατρέπει τα σπίτια του σε εκκλησίες

Ο χωρισμός με την Κιμ Καρντάσιαν έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης του Κάνιε Γουέστ, καθώς προσπαθεί να προσφέρει βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη μέσω των εταιρειών και της ακίνητης περιουσίας του. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μιλώντας στο περιοδικό «032c». Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας τόνισε ότι η κοινωνία χρειάζεται να προοδεύσει.

«Είμαστε υπό καπιταλιστική κυριαρχία και αυτό μας σκοτώνει» είπε και πρόσθσε: «Ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε αυτό». «Σε ένα χρόνο θα μείνω άστεγος. Θα μετατρέψω όλα τα σπίτια που έχω σε εκκλησίες. Οικοδομούμε αυτό το ορφανοτροφείο και θα είναι ένα μέρος, στο οποίο θα μπορεί να πηγαίνει ο καθένας» σημείωσε.«Θα έπρεπε να είναι σαν μια κοινότητα καλλιτεχνών. Το φαγητό πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο» ανέφερε ο ίδιος.

Rap Fact: Kanye West plans on being homeless after turning all his old homes into churches ‼️😳 pic.twitter.com/07ITHOp6GI