Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε ιδιωτική αμερικανική εταιρεία δείχνουν ότι η Ρωσία συνεχίζει να ενισχύει τις δυνάμεις της στην Κριμαία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τη στιγμή που πιέζει τις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας.

Διαβάστε ακόμη: Ρωσία: Πρόστιμα «μαμούθ» σε Meta και Google από δικαστήρια

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις τελευταίες εικόνες από την Maxar Technologies που εδρεύει στις ΗΠΑ. Το Κρεμλίνο επανέλαβε την Παρασκευή ότι διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει τις δικές του στρατιωτικές δυνάμεις στο ρωσικό έδαφος όπως κρίνει σκόπιμο και ότι οι δυτικές χώρες πραγματοποιούν προκλητικούς ελιγμούς κοντά στα σύνορά του.

NEW: Photos show Russian troops & equipment, including hundreds of tanks, self-propelled artillery and an Iskander mobile short-range ballistic missile are deployed in a training area located approx 160 miles north of the Russia – Ukraine border.

📸: @Maxar pic.twitter.com/qXkj7V1yeI