Ενα σκάνδαλο ταλανίζει την αμερικανική Αστυνομία και δη την Αστυνομία της Νέας Υόρκης. Σε χριστουγεννιάτικη γιορτή του 44ου τμήματος της αμερικανικής μεγαλούπολης μια νεοπροσληφθείσα αστυνομικός έκλεψε την παράσταση με τις χορευτικές της ικανότητες μέχρι τη στιγμή που ανέβηκε πάνω στον υποδιοικητή του τμήματος και χόρεψε αισθησιακά πάνω του.

Οι παρευρισκόμενοι έδειχναν να απολαμβάνουν το θέαμα, όπως και ο ίδιος ο υποδιοικητής μέχρι που κάποιοι απαθανάτισαν τη στιγμή σε βίντεο. Το βίντεο έφτασε μέχρι τον Αρχηγό της Αστυνομίας κι αμέσως κινήθηκε πειθαρχική έρευνα. Ο υποδιοικητής δέχθηκε διοικητικές κυρώσεις, καθώς πήρε δυσμενή μετάθεση. Βάσει εσωτερικού κανονισμού ό,τι έγινε στη γιορτή των αστυνομικών απαγορεύεται δια ροπάλου κάτι που έπρεπε να γνωρίζει τόσο η αστυνομικός όσο και ο αξιωματικός που έχει χρόνια στο σώμα.

Η κοπέλα μετά τον σάλο ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγο του υπαρχηγού της για τον αισθησιακό χορό που χάρισε στον σύζυγό της στο πάρτι που διοργάνωσε το αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ για τις γιορτές κι έγινε viral στο διαδίκτυο.

Η 26χρονη έσπασε τη σιωπή της λέγοντας αμήχανη και δακρυσμένη πως αν ήταν άνδρας δεν θα γινόταν τόσος μεγάλος ντόρος. Η Vera Mekuli αποκάλυψε στο TMZ πως από το βράδυ του πάρτι μέχρι και σήμερα δεν έχει μιλήσει με τον υπαρχηγό της και πως αισθάνεται άβολα να πάει στη δουλειά της. Η ίδια υποστηρίζει ωστόσο ότι οι συνάδελφοί της την κατανοούν και της επιτρέπουν να εργάζεται από το σπίτι της. Όπως λέει ωστόσο θέλει να επιστρέψει στην εργασία της και στις περιπολίες.

Σύμφωνα με την New York Post, ο Μακ Γκάρι, που ζει στα βόρια προάστια της πόλης με τη σύζυγό του, «ξέρει ότι τα έκανε μαντάρα». «Το να έχεις τέτοιου είδους επαφή με υφιστάμενή του απαγορεύεται κατηγορηματικά στη δουλειά. Εκείνη δικαιολογείται γιατί ήταν καινούργια στη δουλειά... Ομως αυτού του είδους τα περιστατικά δημιουργούν κακό προηγούμενο», αναφέρει η πηγή της Post.

