Βασίλισσα Ελισάβετ: Ασυνήθιστα τρυφερό το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της

Το πονηρό του βλέμμα, το ζεστό του γέλιο, η δέσμευσή του για το περιβάλλον...η βασίλισσα Ελισάβετ ομολόγησε σήμερα, Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου, σε ένα ασυνήθιστα προσωπικού χαρακτήρα χριστουγεννιάτικο μήνυμα ότι ο επί 73 χρόνια σύζυγός της, ο πρίγκιπας Φίλιππος «της λείπει». «Αν και για πολλούς ανθρώπους είναι περίοδος μεγάλης ευτυχίας και χαράς, τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι δύσκολα για εκείνους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτήν την χρονιά, κατανοώ ιδιαιτέρως γιατί».

Στο μήνυμα που μαγνητοσκοπήθηκε στο κάστρο του Γουίνδσορ, η βασίλισσα εμφανίζεται με κόκκινο φόρεμα, καθισμένη σε γραφείο δίπλα σε μία φωτογραφία της με τον Φίλιππο όπου κοιτάζονται χαμογελαστοί, τραβηγμένη το 2007 με την ευκαιρία της 60ής αδαμάντινης επετείου του γάμου τους. Φοράει την ίδια καρφίτσα από ζαφείρια που φορούσε και στον μήνα του μέλιτος το 1947.

Αναφερόμενη με τρυφερότητα στον Φίλιππο, μίλησε για το αίσθημα του καθήκοντος που τον διέκρινε, την πνευματική περιέργεια και την ικανότητά του να διασκεδάζει κάθε κατάσταση. «Η πονηρή και ερωτηματική λάμψη στα μάτια του ήταν τόσο φωτεινή στο τέλος, όσο και όταν τον αντίκρυσα για πρώτη φορά».

«Αν και μου λείπει, και λείπει και στην οικογένειά μου, ξέρω ότι θα ήθελε να απολαύσουμε τα Χριστούγεννα», είπε η βασίλισσα Ελισάβετ επιμένοντας στην «χαρά της γιορτής», παρά το «ζεστό γέλιο που μας λείπει».

