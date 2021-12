Τζο Μπάιντεν: «Ήταν αστείο, δεν μετανιώνω» λέει ο Αμερικανός που τον έβρισε στο τηλέφωνο

Για την ενέργειά του να... βρίσει τον Τζο Μπάιντεν «κωδικοποιημένα» κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων τηλεφωνημάτων σε τυχαία πρόσωπα στις ΗΠΑ, που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος την παραμονή των Χριστουγέννων για να ευχηθεί χρόνια πολλά, μίλησε ο Τζάρεντ Σμεκ από το Όρεγκον.

«Ήταν ένα αστείο, δεν το μετανιώνω. Δεν έχω κάτι εναντίον του Τζο Μπάιντεν, απλά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά» δήλωσε στο Οregonian και συνέχισε: «Το καταλαβαίνω πως ήταν αγενές, δεν έχω κάτι με τον Πρόεδρο προσωπικά, φαίνεται εγκάρδιος τύπος, ήταν ένα αθώο αστείο για να εκφράσω το δικαίωμα που μου δίνει ο Θεός να εκφράζω τις διαφωνίες και απογοητεύσεις μου με αστείο τρόπο. Τον αγαπώ (σσ. τον πρόεδρο) όπως αγαπώ κάθε αδερφό εν Χριστό και αδερφή μου».

Ο Τζάρεντ Σμεκ είπε πως δεν υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά δήλωσε απαγοητευμένος από τις πολιτικές του Τζο Μπάιντεν για την πανδημία, τους εμβολιασμούς και τον πληθωρισμό. Όπως σημειώνουν τα ξένα ΜΜΕ η συμπεριφορά του Σμεκ, είναι χαρακτηριστική των οπαδών Qanon, του ακροδεξιού κινήματος αντιεμβολιαστών και συνομοσιολόγων που είχαν καταλάβει για ώρες και το Κογκρέσο.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζο Μπάιντεν ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» στον Τζάρεντ Σμεκ. Ο τελευταίος απάντησε «σας εύχομαι και εσάς ευτυχισμένα, καλά Χριστούγεννα» προτού κλείσει με τη φράση «Let's go Brandon». «‘Let's go Brandon’, σύμφωνοι», αποκρίθηκε ο κ. Μπάιντεν, χωρίς να αντιδράσει σε αυτή την κωδικοποιημένη φράση, η οποία στην πραγματικότητα σημαίνει «Fuck you Biden» («Μπάιντεν, άντε γ...»).