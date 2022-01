Florona: Κρούσμα σε έγκυο στο Ισραήλ - Συνδυασμός από τη γρίπη και τον κορονοϊό

Florona ονομάζεται η συλλοίμωξη που έχει προκύψει από τον συνδυασμό γρίπης και κορονοϊού. Ενα κρούσμα του ιού Florona, καταγράφηκε στο Ισραήλ, με την ονομασία του να προέρχεται από τον συνδυασμό των λέων Flu (σημαίνει γρίπη) και τον corona (κορονοϊός). Μάλιστα, η ισραηλινή εφημερίδα Υediot Ahronot αναφέρει ότι το κρούσμα της Florona, το οποίο δεν είναι το πρώτο παγκοσμίως κι έχουν εντοπιστεί κι άλλα ανά τον πλανήτη, ακόμα και στη χώρα μας, εντοπίστηκε σε έγκυο γυναίκα στο Ιατρικό Κέντρο Rabin.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας του Ισραήλ, πρόκειται για μια συλλοίμωξη που συνδυάζει το στέλεχος του κορονοϊού και το στέλεχος της γρίπης, που επιτίθενται ταυτόχρονα στον οργανισμό. Οι ειδικοί συνεχίζουν να μελετούν το κρούσμα ενώ δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εάν ο συνδυασμός των δύο ιών προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια.

#BREAKING: #Israel records first case of #florona disease, a double infection of #COVID19 and influenza: Al-Arabiya https://t.co/PTTLP4n0rS pic.twitter.com/mYpgnG8ZE1