Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 2 Ιανουαρίου στην έδρα του Κοινοβουλίου της Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο.

«Η στέγη πήρε φωτιά και το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης βρίσκεται επίσης στις φλόγες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της πόλης, που ζήτησαν ενισχύσεις στο πεδίο. «Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχουν σημειωθεί ρήγματα στους τοίχους του κτιρίου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40