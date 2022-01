Τρομοκρατημένοι υποδέχτηκαν το 2022 οι κάτοικοι στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ καθώς μετεωρίτης εξερράγη στην ατμόσφαιρα, πάνω από την πόλη. Η ενέργεια από την έκρηξη του μετεωρίτη αντιστοιχούσε σε 30 τόνους ΤΝΤ.

Διαβάστε ακόμη: James Webb: Εκτοξεύτηκε με επιτυχία το μεγαλύτερο και ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο

Η έκρηξη έλαβε χώρα την Πρωτοχρονιά και προ ολίγων ωρών η NASA επιβεβαίωσε πως πάνω από το Πίτσμπουργκ εξερράγη μετεωρίτης. Σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία, το ωστικό κύμα του μετεωρίτη κατέγραψε κοντινός σταθμός υπόηχων.

My security cameras caught the "boom" sound too. It was LOUD pic.twitter.com/NEhynXQIbP