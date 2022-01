Καζακστάν: Εξέγερση με αφορμή την αύξηση της τιμής του υγραερίου – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Αλμάτι

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για διάστημα δύο εβδομάδων, το Αλμάτι και την επαρχία Μανγκιστάου, όπου οργανώνονται μεγάλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας τις τελευταίες ημέρες.

Ταραχές ξέσπασαν σε πολλές πόλεις του Καζακστάν αφού οι αρχές ήραν το πλαφόν στην τιμή του υγραερίου, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί η τιμή του δημοφιλούς αυτού καυσίμου. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν στο κέντρο του Αλμάτι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, τοπική ώρα, αφού η αστυνομία εκδίωξε εκατοντάδες διαδηλωτές οι οποίοι προσπάθησαν απόψε να εισβάλουν στο γραφείο του δημάρχου από την κεντρική πλατεία, εκτοξεύοντας δακρυγόνα και βομβίδες κρότου - λάμψης. Ένας ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters είπε ότι άκουσε εκρήξεις κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου βρίσκεται το γραφείο του δημάρχου.

The public's reaction is justified. They show the reaction why we are getting a raise from our main export product, even though natural gas is out of us. There are Turkic peoples who are still somewhat vigilant.#Kazakhstan #Kazakistan #KazakhstanProtests #Almaty pic.twitter.com/U58RYcomsp