Καζακστάν: Αιματοχυσία στο Αλμάτι – Δεκάδες νεκροί και σφοδρές μάχες στους δρόμους

Βαρύς ο φόρος αίματος της εξέγερσης στο Καζακστάν με αφορμή την αιφνιδιαστική αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Ο στρατός έχει βγει εδώ και μερικές ώρες στους δρόμους της πόλης Αλμάτι και οι αναφορές μιλούν για δεκάδες νεκρούς. Η κύρια πλατεία της πόλης Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης και οικονομικής πρωτεύουσας του Καζακστάν, έχει μετατραπεί εδώ και ώρες σε πεδίο σφοδρών μαχών ανάμεσα σε στρατιώτες και διαδηλωτές. Ο πρόεδρος της χώρας, Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ είχε νωρίτερα δώσει εντολή στο στρατό να επιβάλει την τάξη.

Διαβάστε ακόμη: Καζακστάν: Ο στρατός βγήκε στους δρόμους για να καταστείλει την εξέγερση

Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής τoν ακριβή αριθμό νεκρών και τραυματιών. Ο προηγούμενος απολογισμός από το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε οκτώ νεκρούς αστυνομικούς και 317 τραυματίες. H αστυνομία της Αλμάτι, ανακοίνωσε ότι δεκάδες ταραξίες «εξαλείφθηκαν», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ. Σφοδρές ανταλλαγές πυρών ξέσπασαν ανάμεσα στον στρατό και οπλισμένους ανθρώπους στην πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το δημαρχείο της Αλμάτι, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Την ίδια ώρα, χρήστες του Twitter υποστηρίζουν ότι στην πόλη υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές, που πυροβολούν εν ψυχρώ διαδηλωτές! Υπάρχουν μάλιστα και βίντεο που δείχνουν σακούλες με πτώματα στοιβαγμένες σε πολλά σημεία. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο ανταποκριτές του που βρίσκονται στο Καζακστάν, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και δεκάδες στρατιώτες μπήκαν στην κύρια πλατεία της Αλμάτι, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης για τρίτη ημέρα. Πυροβολισμοί ακούστηκαν καθώς οι στρατιώτες προσέγγιζαν το πλήθος, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.

The people of Kazakhstan have overthrown their government and stormed parliament. #KazakhstanProtests 🇰🇿👇 pic.twitter.com/jOmwTfKsK4