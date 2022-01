Ρίτσαρντ Μπράνσον: Με ήπια συμπτώματα κορονοϊού ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον ανακοίνωσε σήμερα πως αναρρώνει από τον κορονοϊό, έχοντας εκδηλώσει «ήπια» συμπτώματα, μαζί με τη σύζυγό του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, αφότου διαγνώστηκαν θετικοί στην παραλλαγή Όμικρον.

«Φίλοι και οικογένεια, μεταξύ αυτών εγώ ο ίδιος και η σύζυγός μου Τζοάν, προσβληθήκαμε πρόσφατα από την Όμικρον. Σας ευχαριστώ όλους που έχετε εμβολιαστεί και έχετε λάβει και αναμνηστικές δόσεις, τα συμπτώματά μας είναι ήπια», ανέφερε ο ιδρυτής του ομίλου Virgin, σε μια ανάρτηση στο Twitter. Υπογραμμίζοντας τη σημασία των εμβολιασμών, ο Μπράνσον προέτρεψε όλους τους ανθρώπους, που πληρούν τις προϋποθέσεις να κάνουν τις ενισχυτικές δόσεις τους.

I’m currently recovering from a mild COVID case. Thankfully, I’m fully vaccinated & boosted (urge everyone – where available – to do the same) and feeling fine.