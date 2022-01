Γαλλία: Πέθανε από κορονοϊό ακροδεξιός βουλευτής που ήταν κατά των μέτρων

Χτυπημένος από τον κορονοϊό, πέθανε ο Γάλλος βουλευτής Ζοζέ Εβράρ, του οποίου το ακροδεξιό κόμμα είχε επικρίνει το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της Covid-19 και είχε αντιταχθεί στα κυβερνητικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της γαλλικής εθνοσυνέλευσης.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο Εβράρ, 76 ετών, είχε αρνηθεί να εμβολιαστεί ο ίδιος. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε εκφράσει την υποστήριξή του προς όσους διαδήλωναν ενάντια στα περιοριστικά μέτρα για την Covid-19.

«Στη σύζυγο, τα παιδιά και τους συγγενείς του, καθώς και στους συναδέλφους και τους συνεργάτες του, στέλνω τις εγκάρδιες σκέψεις μου», έγραψε ο πρόεδρος της γαλλικής εθνοσυνέλευσης Ρισάρ Φεράν στο Twitter.

Εκπροσωπώντας τον νομό Πα-ντε-Καλαί στη βόρεια Γαλλία, ο Εβράρ ήταν ένας από τους τρεις βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος «Debout la France». Ο ιδρυτής του κόμματος, ο Νικολά Ντυπόν-Αινιάν, είναι μία από τις πλέον εξέχουσες μορφές του αντιεμβολιαστικού κινήματος στη Γαλλία.

Ce samedi j etais présent à la manifestation d Arras la participation plus importante oui à la liberté non au pass sanitaire j ai pris la parole député de Debout la France j ai notamment rappelé avec Nicolas Dupont Aignan nous avons dit clairement non aux mesures liberticides pic.twitter.com/q1jcRmrkHF