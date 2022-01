Σινέντ Ο’ Κόνορ: Εφυγε από τη ζωή ο 17χρονος γιος της - Σε βαρύ πένθος η τραγουδίστρια

Σε βαρύ πένθος έχει πέσει τις τελευταίες ώρες η Σινέντ Ο’ Κόνορ, καθώς όπως έγινε γνωστό ο γιος της, Νέστα Αλι Σέιν Ο’ Κόνορ, έφυγε από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στα social media. Σύμφωνα με την ανάρτησή της, αφήνει να εννοηθεί ότι αυτοκτόνησε.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: