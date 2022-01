Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από το παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορονοϊού τις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Την πρώτη εβδομάδα του 2022 στην Ευρώπη καταγράφηκαν περισσότερα από 7 εκατομμύρια νέα κρούσματα covid-19, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με πριν δύο εβδομάδες, επεσήμανε ο διευθυντής για την Ευρώπη του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης Τύπου που έχει αναρτηθεί και στο Twitter.

