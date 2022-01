Μια γυναίκα κατέστρεψε 32 νυφικά σε κατάστημα ύστερα από διαφωνία για την προκαταβολή που είχε πληρώσει. Χρησιμοποιώντας ψαλίδια, έσκισε τα φορέματα προκαλώντας ζημιά χιλιάδων ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Βρετανική Vogue απέναντι στα στερεότυπα: Το εξώφυλλο με 9 μαύρα μοντέλα

Η γυναίκα, που παραμένει ανώνυμη, έκανε την ακραία αυτή πράξη επειδή ήθελε την προκαταβολή ύψους περίπου 480 ευρώ πίσω. Ωστόσο η επιχείρηση αρνήθηκε, γεγονός που την έκανε... έξαλλη. Σύμφωνα με την Mirror, το περιστατικό έλαβε χώρα σε κατάστημα της συνοικίας Jiangjin της Chongqing της Κίνας. Τα 32 νυφικά που κατέστρεψε κόστιζαν 11.000 ευρώ. Το κατάστημα αρνήθηκε να της επιστρέψει την προκαταβολή μετά από την ακύρωση πακέτου γάμου που κόστιζε 1.000 ευρώ.

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa