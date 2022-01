Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της αγνοούμενης Βρετανίδας, Angela Glover, που διέμενε στην Τόνγκα την ώρα που η χώρα χτυπήθηκε από το καταστροφικό τσουνάμι, αφού τη Δευτέρα (17 Ιανουαρίου) επιβεβαιώθηκε πως βρέθηκε η σορός της.

Η τραγωδία ξεκίνησε το Σάββατο (15/1), όταν το ενεργό ηφαίστειο Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι εξερράγη, προκαλώντας ένα σαρωτικό τσουνάμι που έπληξε τη μικρή χώρα της Πολυνησίας, καθώς και γύρω νησιά του νότιου Ειρηνικού. Η 50χρονη από το Μπράιτον της Βρετανίας, που εδώ και καιρό κατοικούσε στην Τόνγκα, εξαφανίστηκε κατόπιν της φυσικής καταστροφής ενώ προσπαθούσε να σώσει τα σκυλάκια της. Η σορός της βρέθηκε σήμερα (Δευτέρα, 17/1) κατά τη διάρκεια επιχείρησης που οργάνωσε ο σύζυγός της.

Tonga tsunami: Body of British woman swept away by wave found https://t.co/mhFZuVNxPD — Sky News (@SkyNews) January 17, 2022

Συντετριμμένος δήλωσε πως είναι ο αδερφός της στο Sky News, με την οικογένειά της να μην πιστεύει πως κάτι τέτοιο μπορούσε ποτέ να τους συμβεί. Η Glover ήταν αγαπητός άνθρωπος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων.

BREAKING: The brother of a British woman reported missing in Tonga says a body has been found in the search for his sister.https://t.co/F5q1vmPuT5



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/CmdLhF0lB0 January 17, 2022

Πρωτοφανούς ισχύος η έκρηξη του ηφαιστείου στην Τόνγκα

Το ηφαίστειο Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι είναι γνωστό για τις συχνές του εκρήξεις, αλλά η φετινή ήταν ιδιαίτερα καταστροφική. Τα κύματα του τσουνάμι και το νέφος ηφαιστειακής τέφρας επηρέασαν τα γειτονικά νησιά Φίτζι, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, ακόμα και τις ακτές του Περού, ενώ το ηχητικό κύμα έγινε αισθητό μέχρι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία και στην Αλάσκα!