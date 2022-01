Ρομπέρτα Μετσόλα: Αυτή είναι η νέα πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ρομπέρτα Μετσόλα εξελέγη νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Eίναι 43 ετών, από την Μάλτα και ανήκει στην πολιτική ομάδα του ΕΛΚ. Εξελέγη από την πρώτη ψηφοφορία. Κατά την ομιλία της πριν από την ψηφοφορία αναφέρθηκε στην απώλεια του Νταβίντ Σασόλι κάνοντας λόγο για έναν «πρωταθλητή της Ευρώπης». «Το κοινοβούλιο μας είναι το καλύτερο παράδειγμα της Ευρώπης» τόνισε.

Η ίδια σημείωσε ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πραγματικά ηγετικό ρόλο. Το δικό μας είναι ένα ίδρυμα μοναδικό στον κόσμο. Πρέπει να το ενισχύσουμε. Δεν μπορούμε να φοβόμαστε τη μεταρρύθμιση. Το επόμενο κομμάτι της θητείας θα έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να γίνει το Κοινοβούλιό μας πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό. Πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τον ρόλο μας στην εκπροσώπηση των πολιτών, στον έλεγχο, στη διερεύνηση, στη νομοθεσία».

Η Ρομπέρτα Μετσόλα υπογράμμισε ότι «ο αγώνας για πραγματική ισότητα πρέπει να υπερβαίνει την εικόνα. Πρέπει να διαπερνά ό,τι κάνουμε. Θα ήμουν υπερήφανη να είμαι η Πρόεδρος που ηγείται αυτού του αγώνα. Για να τιμήσουμε την κληρονομιά όσων προηγήθηκαν».

«Ο Πρόεδρος αυτού του Σώματος πρέπει να είναι αυτός που μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Πρέπει να μπορεί να βοηθά τους βουλευτές να καλύψουν το χάσμα μεταξύ των ανθρώπων και της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων», επισήμανε

«Ας διαβεβαιώσουμε ότι αυτή ΕΕ αντιπροσωπεύει τις ελευθερίες για τις οποίες έχουμε αγωνιστεί τόσο δυνατά έτσι ώστε να τις εγγυηθούμε στους πολίτες μας», είχε αναφέρει σε βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της υποψηφιότητάς της.

«Eίμαστε εδώ για να θέσουμε τα δεδομένα για όλους έτσι ώστε οι πολίτες να είναι υπερήφανοι που αποτελούν μέρος της Ευρώπης, όπου οι πολίτες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς ανεξάρτητα από πού έρχονται, ανεξάρτητα από το ποιον αγαπούν», τόνισε.

I want people to believe in Europe. To re-capture that sense of hope & enthusiasm in our project. To stand up for those values that unite us as Europeans.



