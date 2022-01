Η υπόθεση εξαφάνισης ανηλίκου από το Βέλγιο είχε τραγική κατάληξη. Ο 4χρονος Ντιν Βερμπέκοες εντοπίστηκε νεκρός στην Ολλανδία. Το άψυχο σώμα του παιδιού βρέθηκε σε ένα τεχνητό νησί στην επαρχία Zέελαντ της Ολλανδίας ενώ για τη δολοφονία του η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα 34 ετών από το Βέλγιο. Ο δράστης, σύμφωνα με το ΒΒC, ήταν ο μπέιμπι σίτερ του παιδιού, ο οποίος αντί να το παραδώσει στο σπίτι των παππούδων του, το απήγαγε και έφυγε μαζί του.

Η μητέρα του άτυχου αγοριού δεν μπορούσε να τον φροντίζει λόγω προβλήματος υγείας και ζήτησε από μια φίλη της και τον δράστη να το κρατήσουν για ένα βράδυ ενώ αναμενόταν την επόμενη ημέρα να το παραδώσουν στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς του. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε εκτίσει 8 και 10 χρόνια κάθειρξης για κακοποίηση παιδιών από το 2010 και τον θάνατο ενός 2χρονου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga. Η ποινή του έληξε τον Δεκέμβριο του 2018.

For #Dean and the thousands of children each year that disappear. May the world finally care about you.. pic.twitter.com/vEWOF9OSRR