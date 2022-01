Γούπι Γκόλντμπεργκ για Τζόκοβιτς: «Νομίζεις ότι το τένις σε χρειάζεται τόσο πολύ; Οχι γλυκέ μου»

Θέμα στην εκπομπή που παρουσιάζει η δημοφιλής Αμερικανίδα ηθοποιός, Γούπι Γκόλντμπεργκ στο τηλεοπτικό δίκτυο abc έγινε η ακύρωση της συμμετοχής του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open. Η γνωστή ηθοποιός που παρουσιάζει την εκπομπή «The View», έκανε ένα ιδιαίτερα καυστικό σχόλιο για τον Σέρβο σταρ που προσπάθησε να βάλει τον ανεμβολίαστο εαυτό του πάνω από τα μέτρα κατά του κορονοϊού, που έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Αυστραλίας:



DJOKOVIC DEPORTED OVER UNVACCINATED STATUS: Tennis star Novak Djokovic, who was kicked out of the Australian Open for being unvaccinated, received a very warm welcome from his supporters on his return to Serbia — the co-hosts weigh in. https://t.co/1Z7F54aeAt pic.twitter.com/WcyfAnwbc7