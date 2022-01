Καιρός: Χιόνισε στην έρημο Σαχάρα - Χιονοθύελλα στον Λίβανο

Χιονόπτωση σημειώθηκε στην έρημο Σαχάρα, με τη θερμοκρασία να κατρακυλά υπό το μηδέν και να δημιουργεί σπάνιες εικόνες με χιονισμένους αμμόλοφους. Μάλιστα σε διάστημα 42 χρόνων, είναι η πέμπτη φορά που χιονίζει καθώς είχαν προηγηθεί καταγραφές το 2021, το 2018 και το 2017. Σύμφωνα με τους κατοίκους της Άιν Σεφρά, τότε ήταν η πρώτη φορά από το 1979 που έβλεπαν χιόνι, το οποίο έκτοτε είναι κατά πολύ συχνότερο. To 1979, μια χιονοθύελλα αποδείχτηκε αρκετά σοβαρή για να διακοπεί η κίνηση. Ενώ η χιονόπτωση τού 2017 προκάλεσε χιόνι ενός μέτρου.

Διαβάστε ακόμη: Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πολικό ψύχος και χιόνια ως το κέντρο της Αθήνας - Στον «πάγο» η χώρα

❗SORPRENDENTE | La arena del Desierto del Sahara se cubrió de nieve de forma inesperada, un evento que asombró a muchos, por los hermosos paisajes provocados por las bajas temperaturas. pic.twitter.com/r7jirwxZ5W — JP+ (@jpmasespanol) January 18, 2022

SNOW falls in the SAHARA: Ice blankets the dunes in rare desert phenomenon ❄️🐪



🧵👇https://t.co/GTl3dVeJC4 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2022

Snow has fallen in the Sahara Desert in northwestern Algeria for the 5th time in 42 years 🇩🇿 pic.twitter.com/R82mg6G07H — African Hub (@TheAfrican_Hub) January 19, 2022

Snow in the Sahara Desert 🏜️ Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/bXmuJcjQFR — Last Seen (@PoetOzair) January 13, 2022

Χιονοθύελλα στον Λίβανο

Μία χιονοθύελλα έπληξε περιοχές του Λιβάνου, σήμερα Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, προκαλώντας προβλήματα σε οικονομικές δραστηριότητες και το κλείσιμο των σχολείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων. Συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους και βροχές, η χιονοθύελλα «Χίμπα» έκλεισε δρόμους σε περιοχές του Λιβάνου νωρίς το πρωί, αναγκάζοντας τις αρχές να χρησιμοποιήσουν μπουλντόζες για να απομακρύνουν το χιόνι από κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε επίσης το κλείσιμο του εμπορικού λιμανιού της Τύρου, ενώ οι ψαράδες έσπευσαν να απομακρύνουν τις βάρκες και τα δίχτυα τους για να αποφύγουν ζημιές από την καταιγίδα. Προβλήματα από τη χιονοθύελλα αναφέρθηκαν επίσης και στην κοιλάδα Μπεκάα. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους ορεινών περιοχών να μη βγουν από τα σπίτια τους εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς και να εξοπλίσουν τα αυτοκίνητά τους με αλυσίδες.

Early morning in #Lebanon today.



Snow has arrived looking beautiful from afar but pushing so many Lebanese and refugee families to the brink trying to keep warm amidst an already challenging situation in the country. #withLebanon #WithRefugees @Refugees @UNHCR_Arabic pic.twitter.com/vChbTyPXyW — UNHCR Lebanon (@UNHCRLebanon) January 19, 2022