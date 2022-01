Βαριά ήττα δέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν την Τετάρτη (18 Ιανουαρίου) εν μέσω προσπάθειας να περάσει μέσω της γερουσίας την εκλογική του μεταρρύθμιση. Η αντίσταση από τους Ρεπουμπλικάνους ήταν καθολική ενώ οι Τζο Μάντσιν και Κίρστεν Σίνεμα στράφηκαν ενάντια στον δημοκρατικό ηγέτη.

Η συνεδρίαση της αμερικανικής γερουσίας την Τετάρτη απέβη αποθαρρυντική για το όραμα των Δημοκρατικών για ισότιμη εκλογική διαδικασία. Ο Τζο Μπάιντεν είχε ήδη διακοινώσει την Τρίτη (11 Ιανουαρίου) σε ομιλία του στην Ατλάντα πως επιδιώκει την ψήφιση δύο εκλογικών νόμων με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των ψηφοφόρων στις κάλπες αλλά και της παγίωσης καθολικών κανόνων διεξαγωγής των εκλογών για όλη την αμερικανική επικράτεια. Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άλεσε ψηφοφορία για την κατάργηση του filibuster, της ενισχυμένης πλειοψηφίας 60 ψήφων που απαιτείται στη γερουσία για τη λήψη οποιασδήποτε συλλογικής απόφασης.

We must defend the right to vote – and to have that vote counted. pic.twitter.com/OUeyT8buAl — President Biden (@POTUS) January 12, 2022

Σύμφωνα με τους New York Times, η πολύωρη διαδικασία δεν απέδωσε καρπούς. Οι Ρεπουμπλικάνοι αιρετοί έμειναν σταθεροί στις αρχικές τους θέσεις ενάντια στο νομοσχέδιο, το οποίο στόχευε να ακυρώσει τη νομοθετική και διαδικαστική ελαστικότητα που εκμεταλλεύονται πολλές «κόκκινες» πολιτείες των ΗΠΑ για να περιορίζουν την πρόσβαση μειονοτήτων στις κάλπες. Καθώς οι κοινωνικές αυτές ομάδες ψηφίζουν ως επί το πλείστον Δημοκρατικούς εκπροσώπους, είναι αυτονόητο πως το διακύβευμα του διπλού χτυπήματος που ήθελε ο Τζο Μπάιντεν ήταν μεγάλο για αμφότερες πλευρές.

Βέβαια, δεν υπήρχαν αμφιβολίες πως η μεταρρύθμιση θα «πατώσει», δεδομένης της μειοψηφίας που συνιστούν οι Δημοκρατικοί στη γερουσία (48 έναντι 50 Ρεπουμπλικάνων). Οι νόμοι για την εκλογική μεταρρύθμιση απορρίφθηκαν με διαφορά μόλις 2 ψήφων (51 κατά, 49 υπέρ). Για την κατάργηση της ενισχυμένης πλειοψηφίας το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο πλην πιο δραματικό, αφού δύο από τους Δημοκρατικούς αιρετούς, οι Τζο Μάντσιν και Κίρστεν Σίνεμα δε συναίνεσαν στην αλλαγή της διαδικασίας, η οποία απορρίφθηκε με 52 κατά και 48 υπέρ.

Κατευχαριστημένος φάνηκε ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών Μιτς Μακόνελ με την έκβαση - και σίγουρα με τη δημοκρατική συνδρομή που πάγωσε τη διαδικασία - ενώ κατέκρινε τη στάση των Δημοκρατικών: «Σήμερα, σχεδόν κάθε Δημοκρατικός γερουσιαστής έγραψε με ανεξίτηλο μελάνι πως θα κατέστρεφε την ψυχή της γερουσίας στο όνομα της φευγαλέας ισχύος»

Tonight, nearly every Senate Democrat wrote in permanent ink that they would shatter the soul of the Senate for short-term power. Fortunately, a bipartisan majority saved the Senate and ensured that millions and millions of Americans’ voices will not be silenced. — Leader McConnell (@LeaderMcConnell) January 20, 2022

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε απογοητευμένος με τη στάση των γερουσιαστών, αλλά τόνισε πως μένει απτόητος στην επιδίωξή του για δικαιότερες εκλογές και ένα πιο αποδοτικό νομοθετικό σύστημα.