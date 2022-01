Χονγκ Κονγκ: Καμπάνια στα social media για τη διάσωση χάμστερ θετικών στον κορονοϊό

Ένα ενδιαφέρον συμβάν στο χώρο των δικαιωμάτων των ζώων εκτυλίσσεται αυτές τις μέρες στο Χονγκ Κονγκ. Χιλιάδες άνθρωποι οδηγούν νέα καμπάνια για τη διάσωση των...χάμστερ στα social media, αφού η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ άρχισε να αποδεκατίζει τα χαριτωμένα κατοικίδια ως ...φορείς του κορονοϊού

Σε άρθρο του Reuters την Τετάρτη (19 Ιανουαρίου) το κοινό πληροφορήθηκε πως οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ έχουν εκκινήσει τη μαζική θανάτωση χάμστερ αφού 11 από τα ζωάκια είχαν εντοπιστεί σε κατάστημα κατοικίδιων ως φορείς του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, τα μέτρα υποχρεώνουν όσους προμηθεύτηκαν κάποιο χάμστερ από τις 22 Δεκεμβρίου 2021 και μετά να το παραδώσουν σε ειδικές μονάδες συλλογής και ευθανασίας.

In #HongKong, 7 hamsters tested positive for #COVID19. In a bid to stop the spread of the virus, authorities have now ordered pet shops and pet owners to hand over close to 2000 hamsters for culling.@SehgalRahesha tells you more.



For more videos, visit: https://t.co/AXC5qRcEPB pic.twitter.com/fNKWMn7tO0 — WION (@WIONews) January 19, 2022

«Δεν πρόκειται να παραδώσω το χάμστερ μου, αυτή η κυβέρνηση είναι απάνθρωπη», διαμαρτύρεται μία χρήστης το Twitter και συμπληρώνει «στο Χονγκ Κονγκ της μηδενικής ανοχής, εδώ έχουμε φτάσει». Με την ίδια πρόταση συμπληρώνουν τα νέα που μοιράζονται και άλλοι χρήστες προς υποστήριξη των αθώων τρωκτικών.

“I won’t hand over my hamster, this government is inhumane!”

In #ZeroCovid #HongKong, it's come to this. @jadynbsham 🙏💐💚🎗🇭🇰🗺⚕️⛑🏥👨‍👩‍👧‍👦🏡😷🧪💪💉💉💉🙏💚🎗🐶🐱🐰🐹🐇🐕🐇🐩🦮🐕‍🦺🐈‍⬛⚕️⛑🧪💉💉💉💚🎗🇭🇰🇨🇳🌏🌍🌏🗺⚕️⛑😷🧪💪💉💉💉💚🙏 https://t.co/RInkKk8gNR pic.twitter.com/P0aUheiBg6 — Paul Giang / Jiang Fu / Giang Phu / Juliang Paley (@giang_dasher) January 21, 2022

«Καημένα χαμστεράκια», «αυτή η τυραννία είναι απίστευτη», διαμαρτύρονται οι χρήστες στα σχόλια αλλά και...στους δρόμους. Σύμφωνα με άρθρο της Guardian, χιλιάδες πολίτες του Χονγκ Κονγκ έχουν μαζέψει υπογραφές κατά των μέτρων, οργανώνουν συγκεντρώσεις έξω από τα κέντρα διαλογής των χάμστερ ενώ φτάνουν ακόμη και να προσφέρουν καταφύγιο στα κατοικίδια των γνωστών τους και να πλαστογραφούν τις αποδείξεις αγοράς των τριχωτών τους φίλων για να μην υπόκεινται στη νομοθεσία!

Τη δυσαρέσκειά του απέναντι σε αυτή τη μαζική αντίδραση γνωστοποίησε επίσημα το υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Χονγκ Κονγκ, καταδικάζοντας τις προσπάθειες πολιτών να παρεμποδίσουν τη διαδικασία ως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.