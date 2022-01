Βέλγιο: Οργή για αστυνομικό που γρονθοκοπεί στο πρόσωπο έφηβη ακινητοποιημένη στο πάτωμα

Αποτροπιασμό προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει μια έφηβη να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από αστυνομικούς. Οι Αρχές στην Οστάνδη έχουν ξεκινήσει έρευνα για το κρούσμα αστυνομικής βίας που άσκησαν δύο ένστολοι εναντίον 14χρονου κοριτσιού όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα στην πόλη του Βελγίου και στο βίντεο φαίνονται δύο αστυνομικοί να έχουν ακινητοποιήσει το κορίτσι στο έδαφος, να κάθονται από πάνω του, ενώ ένας από τους δύο την γρονθοκοπεί στο πρόσωπο.

Οπως αναφέρει ο αρχηγός της Αστυνομίας Φιλίπ Κερστέκερ, η σύλληψη της 14χρονης σχετίζεται με οικογενειακή υπόθεση. Ωστόσο, λόγω του ότι πρόκειται για ανήλικη σημείωσε ότι δε θα προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ επισήμανε ότι θα διερευνηθούν τόσο οι εικόνες που κυκλοφορούν όσο και το τι έχουν καταγράψει και οι κάμερες σώματος των αστυνομικών. Η κοπέλα οδηγήθηκε στο σπίτι της από την Αστυνομία.

Warning 18+ graphic content unnecessary local police violence in #Belgium #Oostende beating with bare fist a minor 14 years old girl. https://t.co/fkOTJY25Au