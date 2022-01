Βέλγιο: Επεισόδια στις Βρυξέλλες για τα μέτρα του κορονοϊού - 50.000 διαδηλωτές από όλη την Ευρώπη

Περίπου 50.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά των υγειονομικών μέτρων για την πανδημία, κατά του υγειονομικού πάσου και του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Η πορεία πάντως δεν ήταν ειρηνική κι έλαβαν χώρα σοβαρά επεισόδια. Αρκετοί συμμετέχοντες έφτασαν στις Βρυξέλλες με πούλμαν από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Πολωνία...), στο κάλεσμα κινημάτων όπως η «Παγκόσμια Διαδήλωση για την Ελευθερία» (World Wide Demonstration for Freedom) και οι «Ευρωπαίοι Ενωμένοι για την Ελευθερία» (Europeans United for Freedom), καθώς και στο κάλεσμα περίπου 600 ευρωπαϊκών τοπικών ενώσεων, σύμφωνα με το βελγικό Τύπο.

Πρόκειται για την πέμπτη διαδήλωση κατά των υγειονομικών μέτρων που γίνεται στις Βρυξέλλες, μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα, η πορεία, που ξεκίνησε γύρω στις 11π.μ. (τοπική ώρα) στο "Gare du Nord" κατευθύνθηκε προς την καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικίας, στην πλατεία Schuman και με προορισμό το «Parc du Cinquantenaire», όπου οι διοργανωτές εκφώνησαν ομιλίες. Οι περισσότεροι διαδηλωτές δεν φορούσαν μάσκα και φώναζαν ένα κυρίως σύνθημα: «ελευθερία».

Η ατμόσφαιρα έγινε πιο τεταμένη όταν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα βελγικά ΜΜΕ, κάποιοι διαδηλωτές εκτόξευσαν κροτίδες κατά της Αστυνομίας, πριν μπουν σε δράση τα κανόνια νερού και τα δακρυγόνα από την πλευρά των βελγικών αρχών. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί και οι κανονιοφόρος νερού μπήκε μέσα στο πάρκο «Cinquantenaire», καταβρέχοντας τους διαδηλωτές για να απομακρυνθούν.

Γύρω στις 4:30μ.μ. (τοπική ώρα) ενώ η αστυνομία είχε αδειάσει το πάρκο, ορισμένοι από τους διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα και κάδους απορριμμάτων σε μια είσοδο του μετρό στο σταθμό Mérode, όπου ξέσπασε φωτιά, αναφέρει η εφημερίδα «LeSoir».

